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АНАЛІТИКА

У Міноборони анонсували кардинальну реформу ТЦК

15:53 20.12.2024 |

Політика, Україна

 

Міністерство оборони України готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.

"На сьогодні Міністерство оборони розробляється варіант повністю реформування територіальних центрів комплектування, в першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосується мобілізації військовозобов'язаних", - сказав він.

Крім того, Гаврилюк заявив, по вчорашньому інциденту у Вишгороді зі співробітниками ТЦК, які викурювали газом водія з машини та підпалювали її, йде розслідування.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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