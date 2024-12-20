У Міноборони анонсували кардинальну реформу ТЦК

Міністерство оборони України готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді.

"На сьогодні Міністерство оборони розробляється варіант повністю реформування територіальних центрів комплектування, в першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосується мобілізації військовозобов'язаних", - сказав він.

Крім того, Гаврилюк заявив, по вчорашньому інциденту у Вишгороді зі співробітниками ТЦК, які викурювали газом водія з машини та підпалювали її, йде розслідування.