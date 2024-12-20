Фінансові новини
- |
- 20.12.24
- |
- 02:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці на тлі підвищення тарифів масово переносять номери: послугу тимчасово зупинять
23:25 19.12.2024 |
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).
Що відомо про призупинення послуги й терміни
У НКЕК розповіли, що відповідно до Порядку надання послуг перенесення номерів та інформації про збій у роботі баз даних, Комісія тимчасово призупиняє процеси з перенесення абонентських номерів з 08:30 п'ятниці, 20 грудня 2024 року, до 16:15 цього ж дня.
Тим часом постачальники електронних комунікаційних послуг зобов'язані:
* поінформувати абонентів про тимчасове призупинення надання послуги з перенесення номерів
* відновити послугу з 08:30 понеділка, 23 грудня 2024 року
Зазначимо, що таке рішення ухвалене, ймовірно, на тлі різкого зростання попиту на цю послугу та необхідності збільшити пропускну спроможність.
Це може бути пов'язано з тим, що останнім часом велика кількість абонентів бажає змінити мобільних операторів через повідомлення про різке підвищення тарифів.
Так, на початку грудня мобільний оператор "Київстар" заявив про підвищення плати за свої послуги в середньому на 25%.
Дещо згодом Vodafone також попередив абонентів про зміну вартості низки своїх тарифів (хоча вже наступного дня вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни).
З огляду на таку ситуацію, пропонуємо вам дізнатися, як підвищаться тарифи та скільки коштуватиме мобільний зв'язок у 2025 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни «Великої сімки» можуть знизити ліміт ціни на російську нафту до $40 за барель, – Bloomberg
|Данія виділить понад 280 млн євро для зміцнення ППО України
|Зеленський: Україна нічого не підписувала, ніяких «стамбульських угод» не існувало
|ЗМІ: Україна визнала ураження НПЗ на Ростовщині - своєю зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці на тлі підвищення тарифів масово переносять номери: послугу тимчасово зупинять
|В Україні запровадили електронне пенсійне посвідчення
|Послугою «єМалятко» за чотири роки скористалося понад 600 тисяч українських родин
|ЮНЕСКО презентувало рекомендації щодо безбар'єрної реновації музеїв
|Мінсоцполітики планує повністю цифровізувати всю систему соцпідтримки до кінця 2025 року
|Україна розглядає впровадження онлайн-голосування на виборах після війни, - Politico
Бізнес
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA
|Honda і Nissan ведуть переговори про злиття
|ЄС розпочав розслідування щодо TikTok через ризики безпеки під час виборів у Румунії
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн