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АНАЛІТИКА

Кабмін хоче посилити відповідальність за порушення комендантської години, - джерела

23:54 20.12.2024 |

Право, Україна

 

В Україні можуть запровадити окрему адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Уряд погодив відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

У випадку порушення комендантської години буде передбачатись покарання у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 850-1700 гривень.

Також в Україні можуть запровадити окрему адміністративну відповідальність за порушення правил евакуації. Мова про в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів. Штраф за це може бути від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, це 510-850 гривень.

Що стосується порушення комендантської години, то штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надають медичну чи домедичну допомогу або супроводжують поранених тяжкохворих.

Варто зауважити, що дане рішення - не остаточне, адже законопроект має бути винесений на розгляд Ради.

Комендантська година в Україні

В Україні комендантська година запроваджена в умовах воєнного стану для забезпечення громадського порядку та безпеки. У різних регіонах її тривалість може варіюватися, але зазвичай вона діє вночі, зокрема з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулицях чи в громадських місцях без спеціального дозволу або службової потреби. Виняток становлять екстрені випадки, коли людина повинна звернутися до лікарні чи виконати термінові службові обов'язки.

Про те, що наразі загрожує порушникам комендантської години в Україні, - читайте за посиланням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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