МЗС спростило отримання консульських послуг для українців за кордоном

Уряд України ухвалив постанову, завдяки якій громадяни України за кордоном отримають нові можливості, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"МЗС продовжує розбудовувати сучасну, мобільну, цифрову та сервісно-орієнтовану консульську службу, здатну адекватно й оперативно реагувати на теперішні та майбутні виклики", - зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ухвалення постанови.

Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:

1) оформлення ID-карток з доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

2) оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних з подальшим отриманням готового документа поштою;

3) реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

4) обмін водійського посвідчення або отримання його після втрати чи викрадення;

5) комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає: державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження); реєстрацію дитини громадянином України; внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння унікального номер запису в реєстрі (УНЗР); реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний застосунок "Дія".

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", - зазначив Сибіга.

Постанова "Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул" була розроблена МЗС України.