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В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая
12:31 05.05.2022 |
Столица готовится вернуть платный проезд в метрополитене и другом общественном транспорте с 16 мая.
Об этом рассказала заместительница директора Киевского метрополитена Наталья Макогон в эфире телеканала "Киев".
Соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевском городском совете, его опубликовали в среду, 4 мая.
"Проект решения предусматривает возврат платы за проезд во всем общественном транспорте, а это как наземный транспорт, так и подземка - собственно, мы ждем решения депутатов", - сообщила она.
Макогон добавила, что технически все готово к такому решению, и напомнила, что система "Киев Цифровой" работает - карты можно пополнять онлайн, или платить в метро мобильными приложениями.
Стоимость проезда неизменная - 8 грн/поездка.
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