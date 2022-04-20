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С четверга в Киеве возобновится движение поездов метро до станции «Лесная» – КГГА
09:04 20.04.2022 |
С четверга в столичном метро возобновится движение поездов метрополитена до станции "Лесная", интервал движения будет сокращен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С завтрашнего дня, 21 апреля, движение поездов метро возобновят до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в среду.
Движение поездов столичного метро осуществляется:
Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная".
Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Также работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта". Без остановки поезда проезжают станции: "Майдан Независимости" и "Кловская".
Кроме этого, станции метро продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие.
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