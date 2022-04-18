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В Киеве увеличивают время работы пассажирского транспорта - КГГА
09:44 18.04.2022 |
В столице с понедельника будет увеличено время перевозки пассажиров в метро и в наземном транспорте, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Киевский метрополитен с сегодняшнего дня будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, наземный транспорт - с 7:00 до 21:00", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в понедельник.
Также в администрации напомнили, что в Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 22:00 до 05:00.
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