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Киев отложил повышение тарифов на горячую воду до конца мая
16:14 15.04.2022 |
Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на ее приготовление на уровне прошедшего отопительного сезона до 31 мая, сообщил городской голова Виталий Кличко в пятницу.
Стоимость горячей воды в Киеве составляет 97,89 грн за кубометр. После окончания отопительного сезона она должна была увеличиться до 119,83 грн.
По словам Кличко, "в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении", власти Киева решили пока что не повышать тарифы. "То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их", - сказал он.
Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, установленной на уровне государства.
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