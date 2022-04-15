Киев отложил повышение тарифов на горячую воду до конца мая

Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на ее приготовление на уровне прошедшего отопительного сезона до 31 мая, сообщил городской голова Виталий Кличко в пятницу.

Стоимость горячей воды в Киеве составляет 97,89 грн за кубометр. После окончания отопительного сезона она должна была увеличиться до 119,83 грн.

По словам Кличко, "в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении", власти Киева решили пока что не повышать тарифы. "То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их", - сказал он.

Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, установленной на уровне государства.