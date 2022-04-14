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Uber возобновил работу в Киеве
12:03 14.04.2022 |
После получения одобрительного решения от городских властей сервис такси Uber возобновил работу в Киеве. Кроме того, компания не будет брать комиссию за обслуживание, поэтому полная стоимость поездок будет поступать водителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"С сегодняшнего дня Uber возобновил работу в Киеве. Чтобы поддержать немедленное восстановление города, Uber не будет взимать никакой комиссии за поездки - это означает, что полная стоимость проезда, оплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям", - комментирует Анабель Диаз, региональная менеджер Uber в Европе
Кроме того, Uber пожертвует 10 000 бесплатных поездок государственным служащим и другим работникам критической инфраструктуры, оказывающих необходимую помощь и услуги киевлянам.
Также Uber продолжает работать в других украинских городах: во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.
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