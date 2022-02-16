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Метро Киева переводит часть станций на работу без билетных касс
12:32 15.02.2022 |
Киевский метрополитен переводит вестибюли шести станций на работу в автоматизированном режиме, без кассиров в билетных кассах с 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Киева.
Станции будут работать в автоматизированном режиме в утренние часы - до 08:00, а также в вечерние - с 20:00 до закрытия метро.
В частности, это станции:
* "Житомирская" (вестибюль №1)
* "Нивки" (вестибюль №2)
* "Почайна" (вестибюль №2)
* "Ипподром" (вестибюль №1)
* "Харьковская" (вестибюль №1)
* "Бориспольская" (вестибюль №2)
Приобрести разовый QR-билет или пополнить транспортную карту можно в терминалах "Киев Цифровой".
Также оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
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