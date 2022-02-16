Метро Киева переводит часть станций на работу без билетных касс

Киевский метрополитен переводит вестибюли шести станций на работу в автоматизированном режиме, без кассиров в билетных кассах с 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Киева.

Станции будут работать в автоматизированном режиме в утренние часы - до 08:00, а также в вечерние - с 20:00 до закрытия метро.

В частности, это станции:

* "Житомирская" (вестибюль №1)

* "Нивки" (вестибюль №2)

* "Почайна" (вестибюль №2)

* "Ипподром" (вестибюль №1)

* "Харьковская" (вестибюль №1)

* "Бориспольская" (вестибюль №2)

Приобрести разовый QR-билет или пополнить транспортную карту можно в терминалах "Киев Цифровой".

Также оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.