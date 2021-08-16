В Киеве заблокирована работа инспекции по парковке: автомобили не эвакуируют

В Киеве прекратили эвакуировать автомобили из-за блокировки работы инспекции по парковке. Правохранители изъяли у инспекции серверы и рабочие станции по делу о превышении служебным положением руководством инспекции, сообщил в Telegram замглавы Киевской городской госдаминистрации Константин Усов.

В Офисе генпрокуратура заявили, что пятерым чиновникам КГГА сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Из-за этого сейчас в Киеве не эвакуируют автомобили, которые неправильно припаркованы и мешают дорожному движению, заявил замглавы КГГА Усов.

"Меня проинформировали, что сейчас инспекция обезглавлена и практически парализована. Серверы и рабочие станции инспекции изъяты. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта", - написал Усов. В Facebook он добавил, что работа инспекции заблокирована с пятницы.

По информации Генпрокуратуры, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и руководство инспекции по парковке безосновательно эвакуировали автомобили на штраф-стоянку. За возможность забрать автомобиль они якобы требовали у водителей сумму, которая вдвое превышает официальный тариф.

"Ежедневно члены группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить "дневной план", они прибегали к хитрости - у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы", - заявили в Генпрокуратуре.

При этом мобильное приложение Киев Цифровой, через которое можно оплачивать парковку и штрафы, работает.