Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования с более жесткими требованиями к перевозчикам. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, Усов отметил, что среди новых условий - доступность автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью, запрет звукового и визуального загрязнения, наличие не менее пяти специальных кнопок остановки по требованию, оборудование салона кондиционерами, системами обогрева и дополнительным пространством для перевозки не менее одного кресла колесного, детской коляски или велосипеда.

Среди других новаций - автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса. Салоны также должны быть оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

"Мы хотим, чтобы водители понимали, что они предоставляют публичную услугу в столице европейской страны. И если будет иметь место неадекватное хамское поведение с их стороны - пассажиры смогут пожаловаться на таких водителей", - подчеркнул Усов.

Также по новым условиям водители должны быть обеспечены форменной одеждой.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей вместимостью не менее 50 мест. Они также должны отвечать экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Конкурс открыт для всех, кто может гарантировать соблюдение новым условиям. Усов подчеркнул, что обновленные требования касаются победителей конкурсов. Старые маршрутки пока будут ездить по действующим договорам. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы будут объявляться по новым условиям и стандартам.