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Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года
14:15 26.03.2021 |
Средняя цена аренды квартир в Киеве составила $10/кв. м, что на $1 меньше, чем в январе текущего года, сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук агентству "Интерфакс-Украина".
"Рынок аренды жилой недвижимости столицы по итогам февраля показал незначительное снижение медианной цены за квадратный метр. При этом медианная цена аренды в Голосеевском районе увеличилась - на 10%, Деснянском и Оболонском - на 5%. В Подольском и Шевченковском отмечается снижение", - сообщил Герасимчук.
По данным портала Address.ua, самым дорогим районом Киева является Печерский район - медианная цена $1367 за объект, или $18/кв.м. На втором месте Шевченковский - $605 за квартиру ($11/кв.м.). На третьем месте Голосеевский район - $539 за объект ($ 10/кв.м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе - $293 за квартиру, или $6/кв.м.
Наиболее дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район ($660). В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от $360 до $430. Самым дешевым для аренды районом является Деснянский - ценник на однокомнатные квартиры в этом районе составляет $258.
Как сообщил Герасимчук, в структуре предложения основной объем, как и ранее, составляют однокомнатные квартиры (49%), на которые приходится 40% запросов. Треть предложения и спроса приходится на двухкомнатные квартиры. "Относительный дисбаланс наблюдаем только в сегменте трехкомнатных и многокомнатных квартир. На них приходится 29% запросов, но в структуре предложения такие квартиры составляют лишь 17%", - сказал Герасимчук.
Эксперт отмечает, что с учетом значительного превышения предложения над спросом такой дисбаланс не приведет к росту цен, но увеличивает шанс быстро сдать в аренду трех- и многокомнатные квартиры, но не в остальных сегментах. "До стабилизации рынка еще далеко", - полагает Герасимчук.
Исследование Address.ua базируется на анализе объявлений, размещенных на портале, и активности пользователей (435 тыс посещений за февраль 2021).
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