Финансовые новости
- |
- 13.06.20
- |
- 01:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Власти Киева отменили бесплатный проезд для льготников из других городов
23:16 12.06.2020 |
С 1 июля в Киеве изменятся условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте, после чего льготники с регистрацией в других городах должны будут оплачивать полную стоимость билета.
Об этом мэр на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготный проезд городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", - сказал Кличко.
Таким образом, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:
* приобрести билет;
* воспользоваться им в общественном транспорте;
* сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;
* обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.
"Такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют", - пояснил Кличко.
Он подчеркнул, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по "карте киевлянина".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курсовой прогноз МВФ лишь психологически давил на торги 12 июня
ТОП-НОВОСТИ
|Говорим о Будапеште, Москва в уме. Зачем Кулеба вновь поднял тему двойного гражданства
|Буславец предложила запретить использование газа на ТЭС вместо угля
|Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО
|Кабмин предложил сократить количество районов в 3 раза
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Власти Киева отменили бесплатный проезд для льготников из других городов
|Кабмин предложил сократить количество районов в 3 раза
|Украинцы с 15 июня смогут ездить в Албанию, США, Турцию и Британию
|Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в аэропортах для иностранцев
|Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев
|За три года безвиза украинцы совершили 49 млн поездок в ЕС
|Застройщики обещают застроить левый берег столицы концептуально новым жильем
Это интересно
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen
|OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»