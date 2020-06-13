Власти Киева отменили бесплатный проезд для льготников из других городов

С 1 июля в Киеве изменятся условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте, после чего льготники с регистрацией в других городах должны будут оплачивать полную стоимость билета.

Об этом мэр на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготный проезд городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", - сказал Кличко.

Таким образом, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

* приобрести билет;

* воспользоваться им в общественном транспорте;

* сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;

* обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

"Такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют", - пояснил Кличко.

Он подчеркнул, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по "карте киевлянина".