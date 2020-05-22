В КГГА заявили, что проверять температуру пассажирам в метро и ограничивать их количество не будут

Ограничивать количество пассажиров в метро после его открытия не будут.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник пояснил, что ограничить число пассажиров в подземке невозможно. Также он отметил, что по той же причине не будут проводить температурный скрининг. Что касается обязательного ношения масок и перчаток, то за этим будут следить дежурные по станции.

В наземном транспорте можно будет ездить только сидя, стоячих пассажиров брать не будут.

"Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах - должно быть не меньше 50%, и третий показатель - количество больных на 100 тысяч населения. Если не будет превышений и не будет необходимости опять вводить ограничения, то откроются и ТРЦ", - рассказал Мондрыивский.

Как сообщал УНИАН, столичная власть просит Кабмин разрешить работу киевского метро с 25 мая. Сейчас в КГГА ждут соответствующее решение правительства.