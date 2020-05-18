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ТРЦ в Киеве откроют после метро – Кличко
09:31 18.05.2020 |
Торгово-развлекательные центры в Киеве откроют в рамках следующего этапа ослабления карантина, если эпидситуация в городе не ухудшится.
Такое мнение мэр столицы Виталий Кличко высказал в эфире одного из телеканалов, сообщили в пресс-службе городского головы.
«Крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупные торговые центры. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах», - отметил мэр Киева.
По его словам, открытие ТРЦ состоится также при снижении количества больных COVID-19 и соблюдении владельцами и посетителями торговых центров строгих правил безопасности.
«Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая, что и метро, и такие центры мы сможем открыть», - отметил Кличко.
Как сообщал УНИАН, в разработанном Кабинетом министров плане выхода Украины из карантина предусмотрено, что метрополитен, весь наземный общественный транспорт и торгово-развлекательные комплексы должны открыться на четвертом этапе ослабления ограничений.
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