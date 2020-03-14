Столичный скоростной трамвай продлят до центра

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Столичный скоростной трамвай продлят до центра

15:43 13.03.2020 |

Киев

 

Киевская городская госадминистрации выдала распоряжение на строительство в 2020-2023 годах трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.

Об этом говорится в соответствующем документе КГГА.

Отмечается, что работы будет осуществлять КП "Киевпастранс".

Как сообщалось ранее, по предварительным оценкам, стоимость строительства первой очереди проекту составит более 340 млн грн. Еще почти 500 млн грн необходимо выделить на приобретение дополнительного подвижного состава.

По расчетам экспертов, при удлинении линии борщаговского скоростного трамвая до улицы Шота Руставели или Эспланадной пассажиропоток ветви вырастет с 170 тыс пассажиров в сутки до 250 тыс, а ежедневная нагрузка на переходах между ветвями метрополитена "Золотые ворота - Театральная" и "Крещатик - Майдан Независимости" уменьшится на 10-15%

Столичный скоростной трамвай продлят до центра

 

До 2001 года трамвай шел по улице Саксаганского, но после демонтажа путей (в рамках "борьбы с громкими и неудобными трамваями") там положили новую теплотрассу. Ее перенос увеличит стоимость замысла, поэтому проект предлагает проложить линию по улице Жилянской.
По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

13.03 Депозитные ставки для физлиц 13.03.20

13.03 Экс-коллега Дурова: TON не готова к запуску, а Павел не рад, что в это ввязался

13.03 Банки в феврале подняли кредитные ставки для населения

13.03 Нацбанк определил перечень важнейших платежных систем

13.03 Объем небанковского кредитования в 2019г превысил 100 млрд грн.

13.03 НБУ продал на аукционе $63,7 млн по 26,0315 грн/$1

13.03 «ПриватБанк» потребовал от «Привата» вернуть 247 АЗС

13.03 Справочный курс гривны 13 марта понижен на 25,82 коп до уровня 26,0668 грн/$1

13.03 Выплаты акционерам по squeeze-out с 2017 года достигли почти 1 млрд грн – НКЦБФР

13.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.03.20

13.03 Биржи АТР 13 марта закрылись в основном снижением в пределах 6% вслед за спадом в США и Европе

13.03 Остаток средств на корсчетах банков 13.03.20

13.03 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.03.20

13.03 Доходность евробондов Украины за «черный четверг» подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

13.03 Объем венчурных инвестиций в криптоиндустрию упал на 40%

• дальше…

13.03 Коронавирус: как Брюссель намерен смягчить негативные последствия для экономики ЕС

13.03 Fitch: России придется сильно снизить цены на нефть, чтобы не проиграть рынок Европы Эр-Рияду

13.03 Южная Корея запретила короткие продажи акций на 6 месяцев из-за коронавируса

13.03 Нидерланды вводят лимит скорости на автобанах 100 километров в час

12.03 Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25 за баррель - Bloomberg

12.03 Олимпийский огонь для Токио зажгли без зрителей

12.03 Дочь и внука Назарбаева связали с необоснованным богатством в Лондоне. Оно арестовано

12.03 Инвесторы вывели $41,7 млрд с развивающихся рынков из-за вспышки коронавируса

12.03 Конгресс США ограничил военные полномочия Дональда Трампа

12.03 Трамп запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса

11.03 ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

11.03 Олимпиаду в Токио могут перенести из-за вспышки коронавируса

11.03 Проблемы с 737 Max обойдутся Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд

11.03 Греция полностью откажется от угля к 2023 году

11.03 Праймериз демократов в США: Байден не оставил Сандерсу шансов

• дальше…

13.03 Столичный скоростной трамвай продлят до центра

13.03 Забрали землю у России и «запустили» 4G-Интернет в метро: Что назаседал Киевсовет

12.03 В Киеве и области запускают систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПД

11.03 В Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавируса

11.03 В Украине объявлен общенациональный карантин

06.03 Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

06.03 В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине

05.03 На первой станции киевского метро запустили 4G

04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

04.03 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

• дальше…

13.03 Демарш «слуг» против Ермака. Кто и почему не хочет прямых переговоров с ОРДЛО

13.03 Навстречу Путину. Почему Ермак либо лжет об ОРДЛО, либо не понимает, что это такое

13.03 Переговоры с ОРДЛО и коронавирус. Когда Зеленский поедет к Путину за парочкой миллиардов

13.03 Операция «дефолт»: Зачем Коломойскому с Портновым «побег» Порошенко

13.03 Обострение на Донбассе: Как россияне используют чеченскую тактику против ВСУ

13.03 Судейское возмездие. Чем обернется Зеленскому антиконституционная судебная реформа

13.03 Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета

12.03 Порошенко и обвал гривны: Как Коломойский толкает Зеленского к дефолту

12.03 Вода в Крым и другие подарки Путину. Как Зеленский укрепит дружбу с Москвой при помощи референдумов

12.03 «Гибридный идиот»: Что общего между избиением Сивохо и капитуляцией Украины

12.03 Спецслужба с местным колоритом: Почему в ЕС забракуют закон Зеленского об СБУ

12.03 Под покровом коронавируса, или Обходной маневр Козака на Донбассе

12.03 Кононавирусная политика: Почему Кернес пошел против кабмина Шмыгаля

12.03 Язык за мир. Когда «слуги» вновь сольются в едином порыве с ОПЗЖ

12.03 Вакарчук решил уйти: Как «Голос» спасается от политической смерти

• дальше…

13.03 Экс-коллега Дурова: TON не готова к запуску, а Павел не рад, что в это ввязался

13.03 Bugatti показала «самый спортивный» Chiron

13.03 Koenigsegg создал 1727-сильный семейный мегакар с трехцилиндровым мотором

13.03 Стартап Magic Leap, собравший более 2 млрд долларов на создание устройства дополненной реальности, продается

13.03 Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?

12.03 Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры

12.03 Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд

12.03 Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4

12.03 Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров

11.03 Вьетнамская группировка годами атаковала других киберпреступников

11.03 Компании по всему миру начали борьбу с ботнетом Necurs

11.03 Android — самая небезопасная программная платформа 2019 года

11.03 Британские компании вложат 12 млрд фунтов для перехода на электромобили

11.03 Samsung изобрела полностью твердотельный аккумулятор с хорошими перспективами

11.03 Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно