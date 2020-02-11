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Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ
11:48 11.02.2020 |
Киевская власть, в перспективе, может запустить трамвайно-железнодорожную рельсовую систему к жилмассиву Троещина, но нужно согласие "Укрзализныци" и заинтересованных инвесторов.
Об этом сообщил первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник в интервью ЭП.
"Мы будем договариваться с новым руководством "Укрзализныци" в части использования путей железной дороги на территории Киева. При хозяйственном подходе можно решить очень много транспортных проблем в городе.
Можно решить вопрос маятниковой миграции, замкнув с железной дорогой ветви трамвая, которые ездят по Киеву, сделать много интересных маршрутов, которые будут перевозить около 60% пассажиропотока Киева", - сообщает Поворозник.
По словам Поворозника, практически во все города-спутников столицы подведена железная дорога: в Борисполь, Бровары, Ирпень, Вышгород, то есть железная дорога могла бы решить проблему пробок на въезде в город, но очень важна позиция самой Укрзализныци.
"Это абсолютно самоокупающийся проект. Есть инвесторы, которые готовы его профинансировать. Нам нужно только согласие всех участников. Я не готов говорить об отечественных инвесторов, но ЕБРР и Всемирный банк нормально смотрят на этот проект.
...При графике движения каждые 15-30 мин трамвай с Ворзель, Немешаево через Киев в Бровары будет востребованным", - заявляет заместитель городского головы.
Также Поворозник прокомментировал возможное строительство метро на жилмассив Троещина.
"Сначала рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро "Тараса Шевченко" по открытой части к Русановским садам.
Однако пока станция "Тараса Шевченко" загружена процентов на 97. Добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины невозможно.
Строительство "метро на Троещину" нужно начинать со станции метро "Вокзальная". Сначала надо соединить "Вокзальную", "Лукьяновскую" и "Тараса Шевченко".
После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро - Жулян или Троещины", - подчеркивает заместитель Кличко.
Напоминаем:
Идея трамтрейна основывается на проектах департамента транспортной инфраструктуры КГГА в 2014-2016 годах.
Вместо возведения классического метрополитена предлагают построить особую рельсовую систему с повышенными эксплуатационными характеристиками благодаря возможности одновременной эксплуатации трамвайной и железнодорожной инфраструктур.
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