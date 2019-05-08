«Мост Кличко». Украинские архитекторы ответили на обвинения

Архитектурная компания Сергея и Андрея Миргородских Проектные Системы Лтд начала разрабатывать проект пешеходного моста между парком Крещатый и Владимирской горкой в Киеве еще в 2010 году. Об этом заявил Андрей Миргородский на своей странице в Facebook.

По его словам, эта работа была начата "по собственной инициативе и без финансовой поддержки" в рамках более крупного проекта "Непрерывного пешеходно- велосипедного маршрута и развития туристической инфраструктуры правобережных парков Киева от Площади Отечественной Войны до Пейзажной Аллеи (11 км)", который включал в себя несколько мостов.

"В 2012 году, в апреле, этот мост (мост над Владимирским спуском - ред.) был показан в объеме всего проекта на Градостроительном совете Киева", - написал Миргородский.

Он также выложил фото документа, якобы подтверждающего, что проект Миргородских был разработан раньше, чем швейцарский.

Откинул обвинения в плагиате также автор концепции Проектных Систем Александр Горбань.

"Концепция велопешеходного мостового перехода, который строится, была разработана до объявления международного конкурса и швейцарские архитекторы к ней не могут иметь никакого отношения", - написал он в Facebook.

Накануне архитекторы швейцарской Leuppi & Schafroth Architekten заявили, что концепция строящегося в Киеве пешеходного моста над Владимирской горкой взята из их проекта, который был подан на конкурс КГГА в 2013 году. По итогам конкурса не смогли выбрать победителя, но вторую премию присудили швейцарцам. Однако КГГА отказалась от их проекта якобы по причине его дороговизны.

В 2017-м провели тендер, который выиграли Проектные Системы Миргородских. Суммарно компания получила за свой проект 12,64 млн грн. Победителем тендера на строительство стоимостью 256 млн грн стала компания Спецавто-Строй. Таким образом, нынешний мост оказался дороже швейцарского. По подсчетам Leuppi & Schafroth Architekten, их проект вместе с реализацией должен был обойтись в $6 млн (около 160 млн грн). А за разработку проекта власти Киева, по словам архитекторов, предложили им $39 000 (около 1 млн грн). В итоге, им не выплатили даже премиальные.