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«Мост Кличко». Украинские архитекторы ответили на обвинения
17:35 08.05.2019 |
Архитектурная компания Сергея и Андрея Миргородских Проектные Системы Лтд начала разрабатывать проект пешеходного моста между парком Крещатый и Владимирской горкой в Киеве еще в 2010 году. Об этом заявил Андрей Миргородский на своей странице в Facebook.
По его словам, эта работа была начата "по собственной инициативе и без финансовой поддержки" в рамках более крупного проекта "Непрерывного пешеходно- велосипедного маршрута и развития туристической инфраструктуры правобережных парков Киева от Площади Отечественной Войны до Пейзажной Аллеи (11 км)", который включал в себя несколько мостов.
"В 2012 году, в апреле, этот мост (мост над Владимирским спуском - ред.) был показан в объеме всего проекта на Градостроительном совете Киева", - написал Миргородский.
Он также выложил фото документа, якобы подтверждающего, что проект Миргородских был разработан раньше, чем швейцарский.
Откинул обвинения в плагиате также автор концепции Проектных Систем Александр Горбань.
"Концепция велопешеходного мостового перехода, который строится, была разработана до объявления международного конкурса и швейцарские архитекторы к ней не могут иметь никакого отношения", - написал он в Facebook.
Накануне архитекторы швейцарской Leuppi & Schafroth Architekten заявили, что концепция строящегося в Киеве пешеходного моста над Владимирской горкой взята из их проекта, который был подан на конкурс КГГА в 2013 году. По итогам конкурса не смогли выбрать победителя, но вторую премию присудили швейцарцам. Однако КГГА отказалась от их проекта якобы по причине его дороговизны.
В 2017-м провели тендер, который выиграли Проектные Системы Миргородских. Суммарно компания получила за свой проект 12,64 млн грн. Победителем тендера на строительство стоимостью 256 млн грн стала компания Спецавто-Строй. Таким образом, нынешний мост оказался дороже швейцарского. По подсчетам Leuppi & Schafroth Architekten, их проект вместе с реализацией должен был обойтись в $6 млн (около 160 млн грн). А за разработку проекта власти Киева, по словам архитекторов, предложили им $39 000 (около 1 млн грн). В итоге, им не выплатили даже премиальные.
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