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Вагиф Алиев выкупит ТРЦ Ocean Plaza и объединит его с новым Ocean Mall
18:03 26.04.2019 |
Девелопер Вагиф Алиев планирует закрыть сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Ocean Plaza на Лыбедской площади в Киеве и объединить его с ТРЦ Ocean Mall, который строится рядом.
Об этом он сообщил на пресс-конференции.
"Я даю гарантию, что куплю первую очередь [Ocean Plaza]. До осени планирую закрыть сделку и объединить два ТРЦ в один комплекс общей площадью 400 тысяч квадратных метров", - заявил Алиев.
По его словам, открытие первой очереди ТРЦ Blockbuster, который находится на проспекте Степана Бандеры, запланировано на 31 мая, запуск второй очереди планируют запустить осенью.
Общая площадь Blockbuster Mall составит 350 тыс кв м, из которых около 100 тыс. кв м - развлекательная зона.
В планах застройщика открыть 10 торговых центров в Киеве.
"Мы хотим открыть 10 больших торговых центров в 10 районах города. Два ТРЦ мы уже открыли - Lavina mall и Blockbuster Mall. Остальные 8 мы достроим до конца 2020 года", - сообщил Алиев.
Напоминаем:
Ocean Plaza принадлежит компании "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в России.
"ТПС Недвижимость" основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг, чьи компании построили Крымский мост.
В феврале стало известно, что "ТПС Недвижимость" ведет переговоры с Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева о продаже киевского ТЦ Ocean Plaza.
Позже сообщалось, что "ТПС Недвижимость" больше не занимается управлением Ocean Plaza.
Брокер объекта компания UTG объявила, что эти функции переходят к "Киев Молл Менеджмент" (принадлежит Владиславу Зайцеву, связанная с владельцем группы "Фуршет" Игорем Баленко).
По данным издания Retailers, в нее перешла практически вся киевская команда "ТПС Недвижимости".
Mandarin Plaza Group контролируется экс-совладельцем Ocean Plaza Вагифом Алиевым. В его портфеле - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бизнес-центр "Парус".
Mandarin Plaza сейчас также занимается строительством ТЦ Ocean Mall.
Строительством Ocean Plaza изначально занимались Ukrainian Development Partners (UDP) и "К.А.Н. Девелопмент", подконтрольные украинским бизнесменам Василию Хмельницкому, Андрею Иванову и Вагифу Алиеву.
"ТПС Недвижимость" выкупила проект в 2012 году, сумма сделки оценивалась в 280-350 млн долларов. Сейчас Ocean Plaza оценивают в 270-315 млн долларов.
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