Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 01:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
16:39 07.05.2024 |
У Міністерстві оборони України перерахували посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексія Бежевця в ефірі телемарафону.
"Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр", - пояснює Бежевець.
Водночас він зауважив, що ще приблизно 10 000 різних вакансій розмістили зараз онлайн безпосередньо військові частини.
"Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. Відповідно з цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", - зазначив уповноважений МОУ з рекрутингу.
У кому є потреба
Як підкреслив Бежевець, наразі потреба є, насамперед, у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора в бойових діях:
* водії,
* механіки,
* стрільці,
* оператори всіх видів озброєння,
* обслуга артилеристів,
* оператори БПЛА,
* бойові медики.
"І не тільки бойові, а загалом медики. Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову освіту, могла в армію зайти саме на посаду, яка передбачає саме медичну допомогу", - розповів уповноважений МОУ з рекрутингу.
Крім того, за його словами, є також велика кількість вакансій в армії, які пов'язані з логістикою, з обслуговуванням, з ремонтом. Є вакансії на штабні посади.
"Тобто велика кількість посад", - підкреслив Бежевець.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми
ТОП-НОВИНИ
|СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони
|Уряд скасував обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені на початку великої війни
|Нідерланди планують передавати F-16 Україні з осені
|Білий дім: Допомога США сприятиме переходу України в контрнаступ у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
|Від системи «Шлях» відключили вже 97 перевізників, чиї водії не повернулися до України
|Кабмін продовжив дію бронювання від мобілізації на місяць
|Україна побудувала новий водогін до Кривого Рогу. Місто отримуватиме воду з Інгульця
|Паспортний сервіс відновив видачу документів за кордоном, але є нюанс
|Військовослужбовці ЗСУ тепер можуть обрахувати свою зарплату онлайн
Бізнес
|В Україні зростає попит на електромобілі
|Spotify блокує доступ до текстів пісень для користувачів безплатного рівня – тепер лише через платну підписку
|Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева
|TikTok уклав нову угоду з Universal Music: повернуться пісні відомих артистів
|Google заплатила Apple $20 млрд. в 2022 році
|Microsoft припинила підтримку Skype для бізнесу та зосереджується на розвитку Microsoft Teams
|Google Phone впроваджує «Аудіо Емодзі»