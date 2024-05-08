Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди

У Міністерстві оборони України перерахували посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексія Бежевця в ефірі телемарафону.

"Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр", - пояснює Бежевець.

Водночас він зауважив, що ще приблизно 10 000 різних вакансій розмістили зараз онлайн безпосередньо військові частини.

"Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. Відповідно з цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", - зазначив уповноважений МОУ з рекрутингу.

У кому є потреба

Як підкреслив Бежевець, наразі потреба є, насамперед, у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора в бойових діях:

* водії,

* механіки,

* стрільці,

* оператори всіх видів озброєння,

* обслуга артилеристів,

* оператори БПЛА,

* бойові медики.

"І не тільки бойові, а загалом медики. Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову освіту, могла в армію зайти саме на посаду, яка передбачає саме медичну допомогу", - розповів уповноважений МОУ з рекрутингу.

Крім того, за його словами, є також велика кількість вакансій в армії, які пов'язані з логістикою, з обслуговуванням, з ремонтом. Є вакансії на штабні посади.

"Тобто велика кількість посад", - підкреслив Бежевець.