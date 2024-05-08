Україна побудувала новий водогін до Кривого Рогу. Місто отримуватиме воду з Інгульця

Компанія "Автомагістраль-Південь" завершила будівництво магістрального водогону, який має забезпечити питною водою Кривий Ріг, що постраждав від обміління Каховського водосховища. Про це вона повідомила у Facebook.

"Сьогодні запускаємо новий водогін Кривого Рогу. В Україні об'єкт такого масштабу ще не зводили так швидко", - заявила компанія.

Вода для Кривого Рогу надходитиме з річки Інгулець.

Довжина водогону - понад 26 км, потужність - 400 000 куб. м на добу.