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АНАЛІТИКА

Україна побудувала новий водогін до Кривого Рогу. Місто отримуватиме воду з Інгульця

10:54 07.05.2024 |

Україна

 

Компанія "Автомагістраль-Південь" завершила будівництво магістрального водогону, який має забезпечити питною водою Кривий Ріг, що постраждав від обміління Каховського водосховища. Про це вона повідомила у Facebook.

"Сьогодні запускаємо новий водогін Кривого Рогу. В Україні об'єкт такого масштабу ще не зводили так швидко", - заявила компанія.

Вода для Кривого Рогу надходитиме з річки Інгулець.

Довжина водогону - понад 26 км, потужність - 400 000 куб. м на добу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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