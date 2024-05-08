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Україна побудувала новий водогін до Кривого Рогу. Місто отримуватиме воду з Інгульця
10:54 07.05.2024 |
Компанія "Автомагістраль-Південь" завершила будівництво магістрального водогону, який має забезпечити питною водою Кривий Ріг, що постраждав від обміління Каховського водосховища. Про це вона повідомила у Facebook.
"Сьогодні запускаємо новий водогін Кривого Рогу. В Україні об'єкт такого масштабу ще не зводили так швидко", - заявила компанія.
Вода для Кривого Рогу надходитиме з річки Інгулець.
Довжина водогону - понад 26 км, потужність - 400 000 куб. м на добу.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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