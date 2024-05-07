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АНАЛІТИКА

Рекорд термоядерного синтезу: 50 млн °C протягом 6 хвилин на реакторі WEST підтримували французькі та американські вчені

Рекорд термоядерного синтезу: 50 млн °C протягом 6 хвилин на реакторі WEST підтримували французькі та американські вчені

 

Новий рекорд термоядерного синтезу зафіксували дослідники міністерства енергетики США, Принстонської лабораторії фізики плазми та французької Комісії з альтернативних джерел енергії та атомної енергії на токамаку WEST з вольфрамовою стінкою.

Протягом 6 хвилин реактор витримував плазму, розігріту до 50 млн °C, з витратою 1,15 гігаджоуля енергії. При цьому було отримано на 15% більше енергії, ніж у попередніх спробах, та досягнуто у два рази більшої щільності плазми. Для вимірювання параметрів плазми та інших характеристик процесу дослідники використовували рентгенівський детектор всередині токамака. Надзвичайно важкоплавкий вольфрам вважається одним із найперспективніших матеріалів для промислового термоядерного синтезу.

«Середовище з використанням вольфрамової стінки є набагато складнішим, ніж використання вуглецю [в інших токамаках]. Це просто різниця між спробою схопити кошеня вдома та погладити хижого лева», - каже Луїс Дельгадо-Апарісіо, провідний науковий співробітник проєкту.

Токамак - термоядерний реактор у формі тора, що за допомогою магнітних полів утримує плазму, де відбуваються реакції термоядерного синтезу. Під час синтезу атоми зливаються та утворюються нові, що супроводжується величезним виділенням енергії та температурами, більшими, ніж у зірках. Така реакція є протилежністю поділу ядер, який використовується у звичайних ядерних реакторах.

Завдання промислового термоядерного синтезу полягає у постійній підтримці стабільної реакції з генерацією більшої енергії, ніж витрачається. Синтез не створює відходів, як під час ядерного поділу, і звільняє набагато більше енергії, тому вважається «святим граалем» енергетики. Вчені вважають досягнення стаціонарного режиму реакції в експерименті видатним досягненням.
За матеріалами: ITC.ua
 

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