Від системи «Шлях» відключили вже 97 перевізників, чиї водії не повернулися до України

Від системи "Шлях" відключили чергових 12 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Таким чином, від Системи відключено вже 97 перевізників за таке порушення.

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіям автотранспорту, протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки подано ще десятки фактів зловживань щодо внесення даних до Системи. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде прийнято рішення.