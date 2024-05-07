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АНАЛІТИКА

Кабмін продовжив дію бронювання від мобілізації на місяць

 

Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, ще на місяць.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N76..., які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць", - написав представник уряду.

Як повідомлялося, 3 травня Кабмін ухвалив аналогічне рішення про продовження бронювання на один місяць для працівників "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах - це військовозобов'язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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