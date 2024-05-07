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АНАЛІТИКА

Паспортний сервіс відновив видачу документів за кордоном, але є нюанс

22:38 06.05.2024 |

Україна

 

Закордонні підрозділи паспортного сервісу відновили видачу готових документів, але в тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

"Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі", - пише паспортний сервіс.

Зокрема осіб, які очікують на видачу готовий документів, закликали дотримуватись правил:

* мати SMS-повідомлення про готовність паспорта;
* мати при собі документ, який посвідчуватиме особу заявника. Мова йде також й про електронний паспорт у застосунку "Дія";
* пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Видача документів за кордоном

Нещодавно Міністерство закордонних справ (МЗС) ухвалило рішення про обмеження консульств в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам-біженцям. Зокрема на наступний день, 24 квітня, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо заборони видачі військовозобов'язаним закордонних паспортів за межами країни. Дізнатись про те, кого ця постанова не стосується, можна за посиланням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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