Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства

10:55 08.05.2024 |

Політика

 

Правоохоронці повідомили Ігорю Коломойському про ще одну підозру - в організації замовного вбивства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов'язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в середу.

Повідомляється, що за даними слідства, підозрюваний, "діючи з мотивів особистої помсти, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включно з фізичною розправою з конкурентами".

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому ударів і ножових поранень у життєво важливі органи. "Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", - зазначено в повідомленні Офісу генпрокурора.

За словами народного депутата України VIII скликання Сергія Лещенка, йдеться "про підозру Коломойському за замах на адвоката Сергія Карпенка за відмову виконувати вказівки в корпоративному спорі навколо підприємства "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя)".

Як інформує Офіс генпрокурора, наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі й процесуальні дії, спрямовані на викриття всіх осіб, причетних до скоєння злочину. Підозрюваний перебуває під вартою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2966
  0,0595
 0,15
EUR
 1
 42,3087
  0,0896
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2600  0,17 0,43 39,3000  0,15 0,38
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес