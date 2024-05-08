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ВАКС заочно арештував ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
10:24 08.05.2024 |
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Його серед іншого підозрюють у відмиванні 10 млрд грн.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"7 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили у САП, він очолював злочинне угрупування, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".
Також угрупування звинувачують у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 10 млрд грн.
Наголошується, що після затримання Сенниченка, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.
Справа ексголови Фонду держмайна Сенниченка
Наприкінці березня 2023 року НАБУвикрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком.
За даними слідства, упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" оцінюється у понад 2 мільярди гривень.
У НАБУ уточнювали, що затримати вдалося лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Ще сімом фігурантам справи - ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі - про підозру повідомили заочно. Їх оголосили у розшук.
Нагадаємо, Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року. За даними ЗМІ, після свого звільнення Сенниченко виїхав до Іспанії, ще низка фігурантів справи мешкають в Австрії.
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