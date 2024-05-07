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АНАЛІТИКА

Військовослужбовці ЗСУ тепер можуть обрахувати свою зарплату онлайн

10:42 06.05.2024 |

Україна

 

Українські військові тепер можуть онлайн обрахувати своє забезпечення. Для цього Міністерство оборони запустило спеціальний калькулятор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Як розповіли в Міноборони, на запущеній онлайн-платформі можна розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ, а також отримати інформацію щодо:

* нарахування та виплати грошового забезпечення,
* одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності чи загибелі військового,
* інших соціальних гарантій військових та членів їх сімей.

Щоб скористатися онлайн калькулятором, достатньо перейти за посиланням. Після цього бійцям потрібно буде вказати вид проходження служби, звання та інші дані, які необхідні для обрахунку грошового забезпечення.

Калькулятор обраховує не лише загальний розмір забезпечення бійця ЗСУ, але й те, скільки він отримає "на руки" після сплати військового збору.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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