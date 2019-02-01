В Киеве с 1 февраля на 11,4% подорожала вода

С 1 февраля тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу для жителей Киева выросли на 11,4% - до 21,756 грн за 1 куб. м. Такое решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 25 января 2019 года, сообщает пресс-служба КП Киевводоканал.

Нацкомиссия установила для Киевводоканала следующие тарифы:

- 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, из них: 10,812 грн (в т. ч. НДС 1,802 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,564 грн (в т. ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотвод;

- 21,756 грн (в т.ч. НДС 3,626 грн) на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотвод (с использованием внутридомовых систем), из них: 11,544 грн (в т. ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 10,212 грн (в т. ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотвод.

Ранее Антимонопольный комитет объяснил существенное повышение тарифов на воду стоимостью реагентов для ее очистки.