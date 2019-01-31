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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Киев решил создать автоматизированную систему оплаты услуг парковки

15:47 31.01.2019 |

Киев

 

Киевская городская государственная администрация решила создать автоматизированную систему контроля оплаты стоимости услуг парковки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

«Для упорядочения и совершенствования оказания услуг по парковке в столице будет создана автоматизированная система контроля оплаты стоимости услуг по парковке» - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению КГГА №75 от 17 января коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис", которое определено заказчиком услуг, поручено разработать технические требования и задачи к автоматизированной системе, а также согласовать их с департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА.

В течение 4 месяцев департамент транспортной инфраструктуры должен подготовить проект распоряжения КГГА о внедрении этой системы и порядок ее функционирования.

В сообщении отмечается, что в 2018 году впервые за 4 года КП «Киевтранспарксервис» получило прибыль в 5 млн гривен.

В 2018 году в столице заработало 230 точек по продаже талонов на парковку, создана онлайн-карта парковочного пространства, в центре обустроены 38 новых парковочных карманов.

Как сообщали Українськi Новини, за первое полугодие 2018 года "Киевтранспарксервис" получил 23 млн гривен доходов от безналичной оплаты за парковку.

С 10 августа 2017 года рассчитаться за парковку водители могут с помощью паркомата, sms, мобильного приложения или приобретя месячную карточку или парковочный талон в киосках.
По материалам: Українські Новини
 

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