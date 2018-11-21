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Венгерская New Work открыла первый коворкинг в Украине
17:14 21.11.2018 |
Венгерская компания New Work Serviced Offices открыла первый коворкинг в Украине, объект площадью 960 кв. м разместился на третьем этаже ТЦ Globus 2 на Майдане Незалежности в Киеве.
Как сообщила пресс-служба ТЦ, смарт-пространство New Work Labs Globus включает переговорные комнаты, конференц-зал вместительностью до 60 человек, ивент-зону, скайп-комнаты, кухню, островки отдыха, собственный кофе-бар.
"Резиденты получают индивидуальный доступ к пространству с помощью мобильного приложения, благодаря использованию системы KISI...", - отмечается в сообщении.
Кроме того, резиденты коворкинга в ТЦ Globus смогут работать не только в киевской локации, но и в Будапеште, Варшаве и Праге. В настоящее время компания управляет 12 локациями в Восточной Европе.
По данным пресс-службы, коворкинг предлагает тарифные планы от четырех часов в день до ежемесячных тарифов с фиксированным индивидуальным рабочим местом или собственным офисом для целой команды. При этом работать в коворкинге можно в режиме 24/7.
ТЦ "Глобус" введен в эксплуатацию в 2001 году, состоит из двух частей: Globus 1 и Globus 2. Его общая площадь составляет 35,4 тыс. кв. м, торговая - 18,58 тыс. кв. м. Собственниками ТЦ "Глобус" с 2008 года выступают три юридических лица: ООО "Дилайт", ООО "Дилайт Плюс" и ООО "Дилайт Сити", которые принадлежат крупной европейской инвестиционной компании London&Regional Properties.
New Work Labs (Венгрия) создана в 2012 году и занимается предоставлением помещений в формате коворкинга для потребностей растущих компаний и отдельных лиц.
Фото Ассоциации ритейлеров Украины
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