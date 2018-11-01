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На всех улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2019 года водители должны ездить со скоростью до 50 км/час
11:04 01.11.2018 |
"На носу зимний период и дорожные условия в этот период уже не будут позволять двигаться с такой скоростью. Но не стоит расстраиваться - знаки "80" появятся снова... 1 апреля 2019 года. Управляйте ответственно", - прокомментировал нововведение первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Напомним, ранее Киевский горсовет согласовал увеличение скорости движения автомобилей до 80 км/ч на 17 основных улицах.
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