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Родовид Банк продает землю на Оболони за 3,7 млрд грн
17:24 24.07.2018 |
Ликвидируемый Родовид Банк выставил на торги самый дорогой свой актив - участок площадью 113,5 га на Оболони.
Этот лот выставлен впервые, стартовая цена составила 3,7 млрд грн.
Речь идет о земельном участке для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых зданий и объектов социального и культурного назначения площадью 113,5298 га (кадастровый номер 8000000000:78:139:0055) на севере Киева в районе улиц Озерная, Богатырская и Северная (Оболонь).
Условия продажи участка ФГВФЛ утвердил 16 июля своим решением № 1986.
Предложения от потенциальных покупателей принимаются до 1 августа включительно, аукцион состоится утром 2 августа.
Размер минимального шага в ходе аукциона составляет 1% или 37 млн грн.
Этот земельный участок находится в залоге НБУ под рефинансирование Родовид Банка (долг в 2014 году оценивался в 4,84 млрд грн) и изначально принадлежал фирме, близкой к бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Родовид Банк кредитовал компанию «Баски Плюс - 2004 Рік», близкой к владельцу Group DF Дмитрию Фирташу, под залог участка на Оболонской набережной площадью 113 га еще до кризиса 2008 года. Хотя в самой группе потом говорили, что компания с ней не связана.
После начала кризиса компания «Баски Плюс - 2004 Рік» подала на банкротство. Национализированный Родовид Банк нанял юрфирму «Бриарей» для взыскания залогов на сумму 3,75 млрд грн. Ей удалось взыскать земельный участок, за что была положена оплата в 300 млн грн. Земля хоть и находилась на балансе банка, но длительный период была арестована (см. "История одного убытка").
В 2015 году Высший хозсуд признал недействительным договор между Родовид Банком и адвокатским объединением «Бриарей», в рамках которого банк выплатил вознаграждение фирме в размере 300 млн грн.
В 2016 году бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина оценил этот участок в $500 млн, а минимальную сумму, которую можно за него получить, - в 10 млрд грн.
В начале 2018 года ФГВФЛ заявил о том, что рейдеры украли у него эту землю. «Один из самых ликвидных активов, примерной стоимостью 3,7 млрд грн, был украден у Родовид Банка. Беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем Главное следственное управление СБУ наложило на него арест», - заявили в Фонде.
ФГВФЛ утверждал, что благодаря фальсификации документов всего лишь за месяц землю Родовид Банка в столице трижды перепродали. Но при содействии Минюста, ГПУ и Печерского суда удалось отменить эти фиктивные сделки.
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