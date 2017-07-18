Киевский метрополитен определился с проектировщиками перспективных линий

Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

Кроме желанного метро на жилой массив Троещина, которое за китайские инвестиции планируют построить почти полностью наземным, Киевский метрополитен принялся развивать и перспективные линии подземки. После тендера, проведенного осенью 2016 г., уже проектируется ветка на жилой массив Виноградарь. Станции «Проспект Правды» и «Мостицкая» в этом густонаселенном районе города планируется построить до 2020 г. Вскоре приступят к работе и проектанты станций на «красной линии», которая сначала протянется к жилому массиву Новобеличи, а впоследствии - и к Берковцам. И уже после 2022 г. улучшение транспортного обслуживания почувствуют не только жители этих районов, которые сейчас очень активно застраиваются, но и жители Ирпеня и Бучи. Они смогут воспользоваться как транспортным узлом «метрополитен» - «пригородная электричка» - «наземный пассажирский транспорт», так и так называемым «перехватывающим паркингом» для автомобилей, прибывающих в Киев с северо-западного направления.

Компания-проектант строительства участка Святошинско-Броварской линии метро на Новобеличи определялась 14 июля 2017 г. в системе публичных закупок «Прозорро». Лучшее ценовое предложение на тендере сделало ООО «Метротоннельпроект». Стоимость закупки коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» оценило в 57 млн 559 тыс. 800 грн. Кроме «Метротоннельпроекта», участие в торгах приняло государственное предприятие «Проектный институт «Укрметротоннельпроект». Однако его конкурсное предложение в 55 млн 456 тыс. 200 грн оказалось неконкурентным. «Метротоннельпроект» предложил цену ниже почти на 50 тыс. грн - 55 млн 404 тыс. 400 грн. Осваивать более полусотни миллионов победитель торгов начнет после подписания договора.

Кто же стоит за компанией, которая подвинула на торгах генерального проектировщика Киевского метрополитена?

Как удалось установить, ООО «Метротоннельпроект» зарегистрировано в Киеве, офис расположен по улице Ямской, 44. Основателем компании, по данным открытых реестров, является мариупольская фирма «Ист Майнинг Украина». Эту «дочку» венгерской фирмы «Ист Мэк» со штаб-квартирой в Будапеште контролирует Ольга Юрковская.

Возглавляет «Метротоннельпроект» Вадим Гришко. До основания компании в 2014 г. он был заведующим проектным кабинетом ГП «Проектный институт «Укрметротоннельпроект», ранее - техническим директором «Первой украинской нерудной компании», а до этого - главным инженером буровзрывных и экскавационных работ Центрального горно-обогатительного комбината (Кривой Рог).

Вместе с Гришко инженерно-технических работников, обладающих необходимыми знаниями и опытом для выполнения заказа КП "Киевского метрополитена", в «Метротоннельпроекте» всего 19. Об этом свидетельствует справка из материалов тендерной документации. Такой же скромной выглядит и материально-техническая база, с которой «Метротоннельпроект» собирается выполнять корректировки и разработку проектной документации целого участка Святошинско-Броварской линии метрополитена. Принтер, плоттер, многофункциональное устройство, 15 персональных компьютеров и два ноутбука в одной сети - вот и весь арсенал. Впрочем, и его компании хватило, чтобы спроектировать строительство на Оболонском проспекте столицы многоуровневого паркинга с объектами транспортной инфраструктуры, помещениями торгово-офисного и социально-бытового назначения и второй нити главного городского канализационного коллектора.

«Да, у нас немного проектантов, - ответил Вадим Гришко по телефону на вопрос, какими силами «Метротоннельпроект» будет выполнять проектирование. - Но это очень квалифицированные конструкторы с многолетним практическим опытом проектирования сложных проектов. Часть проектантов пришла работать к нам из «Укрметротоннельпроекта», часть - из частных проектных компаний. В профессионализме наших сотрудников я не сомневаюсь. Многие из них имеют квалификационные сертификаты ответственного исполнителя отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры высокого уровня сложности».

Но хватит ли рабочих рук для корректировки такого сложного проекта? Вадим Гришко уверяет, что к работе будет привлечен очень квалифицированный субподрядчик - проектный институт «Укрспецтоннельпроект».

«Выполнять проектирование строительства участка метрополитена мы будем не сами. Субподрядной специализированной организацией в нашем конкурсном предложении выступает проектный институт «Укрспецтоннельпроект», который был генеральным проектировщиком строительства Бескидского тоннеля», - рассказал директор «Метротоннельпроекта».

Со штата «Укрспецтоннельпроекта», возглавляемого Вадимом Волынским, к проектным работам строительства участка метрополитена присоединятся еще 18 проектантов. Согласно материалам тендерной документации проектный институт «Укрспецтоннельпроект» обладает значительной номенклатурой оборудования, вычислительной и множительной техники, оргтехники, соответствующего программного обеспечения, необходимого для выполнения проектных и изыскательских работ. Что касается опыта проектных работ, то, кроме Бескидского тоннеля, за последние 10 лет «Укрспецтоннельпроект» спроектировал почти всю подземную инфраструктуру Ашхабада (Туркменистан), автомобильный тоннель длиной 254 м в Севастополе и несколько инфраструктурных объектов и веток метрополитенов в столицах стран СНГ. Также институт является проектировщиком противооползневых сооружений на Печерске и Парковой дороге в Киеве.

Согласно условиям тендера компания-победитель должна провести корректировку проекта и после его утверждения разработать рабочую документацию для строительства участка «Святошин» - «Новобеличи» до 2022 г. В «Метротоннельпроекте» говорят, что справятся с задачей за 21 месяц.

«Корректировку и разработку рабочей документации завершим до конца 2018 г. далее будет продолжаться их экспертиза и утверждение. Чтобы ускорить работы на стадии строительства, проектные работы проведем в соответствии с технологиями строительства метрополитена, которые применяет турецкая компания Limak. Эти технологии позволяют сократить продолжительность строительных работ с пяти лет до трех с экономией сметы до 20%. Именно такой проект, разработанный специалистами нашей компании, Limak сейчас реализует в Днепре», - рассказал Вадим Гришко.

Турецкий холдинг Limak специализируется на строительстве аэропортов, тоннелей и метро. Кроме проекта в Днепре, который реализуется при финансовом донорстве Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, турки строят несколько линий метрополитена с общим количеством станций более 60. По словам Вадима Гришко, новейшие технологии турецкой компании стоит использовать не только при развитии веток метрополитена в столице, но и при сооружении линии в Борисполь.

«Limak за пять месяцев построил 17-километровую с девятью станциями линию метро, которая соединила турецкий город Анталия с международным аэропортом. Соединительная линия метро от станции «Красный Хутор» до терминала D аэропорта «Борисполь» имеет длину 18,5 км. То есть задача практически идентичная. Реализовать ее, по крайней мере, проектную часть, можно за полтора-два года. А дальше - дело за финансированием строительства», - говорит Вадим Гришко.

Что же, с планированием у нас всегда значительно лучше, чем с реализацией. О новых сроках открытия станций Киевского метрополитена приходилось слышать уже не один десяток раз, но значительная часть работ до сих пор остаются на бумаге. Разработанные за десятки миллионов гривень проекты приходится корректировать каждые два-три года, ведь меняются не только государственные строительные нормы, но и условия землеотводов и энергетических подключений, карты проложенных коммуникаций, объемы капиталовложений и десятки других параметров. Однако согласовать все перемены удается не всегда. К примеру, проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от Сырца на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе, разрабатывать который за 140,6 млн грн в сентябре 2016 г. поручили компании «Киевметропроект», требует внесения изменений в генеральный план города, которому не соответствует расположение станции «Мостицкая». А это опять же дополнительные расходы из бюджета. И пока изменения вносятся, проект теряет актуальность, и тендер на корректировку приходится объявлять снова. Возможно, строительство ветки метро до Новобеличей наконец переломит эту нездоровую традицию разбазаривания общественных денег.

