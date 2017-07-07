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"Киевпасстранс" вводит разовые проездные билеты с QR-кодом
17:23 07.07.2017 |
Коммунальная корпорация "Киевпасстранс", с целью повышения степени защищенности, обновляет разовые билеты для оплаты проезда в наземном общественном транспорте, говорится в сообщении ее пресс-службы.
"Для того, чтобы предотвратить подделку, теперь разовые билеты будут иметь дополнительный уровень защиты - специальный QR-код, расположенный с обратной стороны билета. С его помощью считываются данные и мгновенно осуществляется переход на официальный сайт КП "Киевпасстранс" в раздел "Маршруты и расписание", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с 7 июля 2017 выпущена лимитированная партия обновленных билетов, которые находятся в обращении на маршрутах наземного общественного транспорта, которые обслуживают Куреневское троллейбусное ремонтно-эксплуатационное депо, ТРЭД№2,3, автобусный парк №2. После введения нового тарифа, все разовые билеты будут иметь QR-код.
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