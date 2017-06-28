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Киевсовет готовится переименовать проспект Победы на Брест-Литовский
16:13 27.06.2017 |
Постоянная комиссия Киевского городского совета (Киевсовет) по вопросам самоуправления, региональных и международных связей утвердила проект решения о переименовании проспекта Победы, проходящего в Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.
Как сообщает пресс-служба Киевсовета во вторник, в соответствии с проектом решения проспекту Победы предлагается вернуть его историческое название - Брест-Литовский проспект.
"Общественное обсуждение данного переименования проходило на сайте КГГА в период с 16 ноября 2016 года по 16 января 2017 года. Участие в голосовании приняли 1,172 тыс. чел.. Из них 810, или 69%, поддержали переименование проспекта Победы, остальные высказались против", - говорится в сообщении.
Проект решения должен быть рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.
Киевский проспект Победы известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, носил название Брест-Литовское шоссе, с 1964 года - Брест-Литовский проспект. Современное название получил с 1985 года.
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