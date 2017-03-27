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Топливно-энергетический комплекс
Потенциальные немецкие инвесторы проекта Подольско-Воскресенского моста в Киеве оценивают его стоимость в €300 млн
14:36 27.03.2017 |
Потенциальные немецкие инвесторы проекта Подольско-Воскресенского моста в Киеве оценивают его стоимость в 300 млн евро.
Об этом говорится в отчете по итогам встречи начальника управления аналитического обеспечения Киевской городской государственной администрации с инвесторами, текстом которого располагают Українські Новини.
Инвесторы оценивают готовность моста в 50% на данный момент.
6 апреля ожидается визит федерального министра транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александра Добриндта в Киев, где он представит результаты исследований проекта моста немецкими специалистами и обсудит с мэром Киева Виталием Кличко возможность дальнейших инвестиций в строительство.
Как сообщали Українські Новини, потенциальные немецкие инвесторы проекта Подольско-Воскресенского моста в Киеве намерены проверить возможность его строительства в соответствии с европейскими техническими нормами.
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