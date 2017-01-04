Средняя стоимость предложения 1 кв. м. жилья на первичном рынке недвижимости Киева в декабре 2016 года уменьшилась на 1,3% по сравнению с ноябрем - до 22,98 тыс. грн, тогда как увеличение цен в декабре-2016 к декабрю-2015 составило 1,3%, сообщил информационно-аналитический портал (ИАП) "Столичная недвижимость" (Киев).

Согласно сообщению, в декабре 2016 года средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости столицы в сегменте эконом-класса снизилась на 0,5% по сравнению с ноябрем - до 16,511 тыс. грн, в сегменте комфорт-класса - на 1,9%, до 21,512 тыс. грн. В сегменте бизнес-класса наблюдалось увеличение стоимости 1 кв. м жилья на 1,4% - до 28,288 тыс. грн, а в премиум-классе она выросла на 0,4% и составила 44,146 тыс. грн.

По данным ИАП "Столичная недвижимость", в структуре предложения первичного жилья в Киеве в декабре-2016 доля новостроек эконом-класса составила 37%, комфорт-класса и бизнес-класса - по 25%, премиум-класса - 13%.

Как указано в сообщении, наиболее дешевые квартиры на первичном рынке жилья Киева в декабре 2016 года были представлены в Деснянском районе (в среднем 15,519 тыс. грн за 1 кв. м), самые дорогие - в Печерском районе (в среднем 37,489 тыс. грн за 1 кв. м).

Как сообщалось со ссылкой на ИАП "Столичная недвижимость", в ноябре 2016 года средняя стоимость предложения 1 кв. м жилья на первичном рынке недвижимости Киева увеличилась на 0,6% по сравнению с октябрем - до 23,275 тыс. грн.

ИАП "Столичная недвижимость" в ходе подготовки отчета проанализировал данные по 156 новостройкам в Киеве (среди них 58 новостроек на 1,088 тыс. квартир эконом-класса, 39 на 666 квартир - комфорт-класса, 39 на 609 квартир - бизнес-класса и 20 на 226 квартир - премиум-класса).

