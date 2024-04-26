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Кабмін продовжив дію тарифів на електроенергію для населення лише на місяць – до 31 травня
17:05 26.04.2024 |
Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення на один місяць - до 31 травня.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 26 квітня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Пролонговано, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного стану в Україні, чинну фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів, встановлену на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, до 31 травня 2024 року", - написав Мельничук.
Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".
Як повідомяллося, міністр енергетики Герман Галущенко 25 березня заявляв, що попри наслідки наймасштабнішої атаки РФ на енергосистему України рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення поки що немає.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - до 2,64 грн за кВт-год. Це принесло енергокомпаніям лише у минулому році 18 млрд грн. Чинний тариф діє до 1 травня.
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