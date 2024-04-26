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Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $89,6 за барель
15:48 26.04.2024 |
Нафтові котирування підвищуються вдень у п'ятницю.
Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET подорожчали на $0,58 (0,65%), до $89,59 за барель.
Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,55 (0,66%), до $84,12 за барель.
Напередодні нафта більшу частину сесії дешевшала на даних про гірше, ніж очікувалося, зростання американської економіки в минулому кварталі, проте потім котирування перейшли до зростання і Brent подорожчала на 1,1%, WTI - на 0,9%.
"Американський ВВП зріс на 1,6% у першому кварталі, що виявилося гіршим за очікування. З іншого боку, це можна розцінити як свідчення ефективності жорсткої грошово-кредитної політики", - зазначив аналітик PVM Oil Тамаш Варга.
Днем раніше міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 6,368 млн барелів. Падіння стало максимальним із січня, причому зниження було зафіксовано вперше за п'ять тижнів. Попри це, ціни на нафту в середу слабо знизилися.
"Бугаї", ймовірно, дуже засмучені реакцією ринку на більш значне, ніж очікувалося, падіння запасів нафти", - зазначили аналітики брокерської компанії Zaner.
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