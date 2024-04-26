Аграрії засіяли 2,546 млн га ярими культурами під урожай-2024

Україна станом на 25 квітня засіяла ярими зерновими та зернобобовими культурами 2,546 тис. га, що у 1,9 разу більше, ніж роком раніше, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, пшеницею засіяно 223,3 тис. га (204,7 тис. га тижнем раніше), ячменем - 761,5 тис. га (741,5 тис. га), горохом - 159,2 тис. га (157 тис. га .га), вівсом - 146,6 тис. га (136,6 тис. га).

За минулий тиждень аграрії посіяли 492,9 тис. га зернових та зернобобових культур. Тижнем раніше цей показник становив 792,6 тис. га та 408, 6 тис. га ще тижнем раніше.

За інформацією Мінагрополітики, за темпами сівби лідирують Київська область, яка посіяла 27,7 тис. га пшениці, 40,6 тис. га ячменю, 5,1 тис. га гороху та 4,3 тис. га вівса; Дніпропетровська - 21,1 тис. га пшениці, 49,9 тис. га ячменю, 14,07 тис. га гороху, 0,9 тис. га вівса; Тернопільська - 18,9 тис. га пшениці, 63,6 тис. га ячменю, 3,6 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса, Хмельницька - 14,8 тис. га пшениці, 59,1 тис. га ячменю, 2,6 тис. га гороху та 2,5 тис. га вівса; Житомирська - 14,7 тис. га пшениці, 17,5 тис. га ячменю, 2,85 тис. га гороху та 21,1 тис. га вівса; Вінницька - 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.

Соняшнику посіяно 1 996,9 тис. га, сої - 208,6 тис. га, цукрових буряків - 238,7 тис. га. Аграрії Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Чернігівської області та Буковини завершили сівбу цукрових буряків.

Згідно з квітневим прогнозом Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур у країні очікується на рівні 74 млн тонн, з яких близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

Аграрії у 2024 році зможуть зібрати 19,2 млн тонн пшениці (у 2023 році зібрано 22,2 млн тонн), 4,9 млн тонн ячменю (5,7 млн тонн), 26,7 млн тонн кукурудзи (30,5 млн тонн), 5,2 млн. тонн сої (4,7 млн. тонн, 12,4 млн. тонн соняшнику (12,9 млн. тонн), 4,1 млн. тонн ріпаку (4,7 млн. тонн).

Посівні площі зернових та зернобобових культур у 2024 році прогнозуються на рівні 10,6 млн. га, що на 395 тис. га нижче за показник 2023 року.