Фахівці з ядерної безпеки удосконалюють системи радіаційного контролю у Зоні відчуження

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) спільно з партнерами реалізує проєкт оновлення систем радіаційного контролю у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомила пресслужба ДНТЦ ЯРБ у коментарі для публікації Укрінформу.

У науковому центрі зазначили, що Європейська комісія розширила один із проєктів допомоги Україні, що стосується модернізації системи радіаційно-екологічного моніторингу навколишнього середовища навколо комплексу виробництв «Вектор» і ПЗРВ «Буряківка» та системи радіаційно-дозиметричного контролю в межах Чорнобильської зони відчуження.

«Фахівці ДНТЦ ЯРБ спільно з європейськими партнерами беруть участь у технічному та експертному супроводі проєктів майбутніх оновлених систем радіаційного контролю. Ці системи стануть надійним та сучасним механізмом отримання інформації щодо радіаційного стану об'єктів та території зони відчуження, а також підвищення рівня радіаційного захисту населення», - повідомила Укрінформу пресслужба дослідницької установи.

Крім того, після деокупації зони відчуження у квітні 2022 року українські фахівці з ядерної безпеки провели низку вимірювань для оцінки можливого переносу радіонуклідів військовою технікою окупантів як на території Чорнобильської зони відчуження, так і за її межами. Ці вимірювання виконувались в межах міжнародного співробітництва з Норвезьким управлінням з радіаційної та ядерної безпеки (DSA), а саме за проєктом SURVEY.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 26 квітня, виповнюється 38 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

У ніч на 26 квітня 1986 року, о 01.23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

У перші дні після аварії було евакуйоване населення 10-кілометрової зони, надалі зону евакуації розширили до 30 кілометрів. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів, у яких на кінець вісімдесятих років минулого сторіччя проживали понад 2,6 млн осіб. В результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель.

У 2022 році Чорнобильська зона відчуження п'ять тижнів перебувала під російською окупацією.