Фінансові новини
- |
- 26.04.24
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% - Чернишов
16:53 26.04.2024 |
Показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%.
Про це повідомив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов в інтерв'ю телеканалу "Інтер", передає Укрінформ.
"На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну", - сказав Чернишов.
Він нагадав, що зараз Нафтогаз забезпечує "блакитним паливом" понад 12 млн українських домогосподарств - це близько 98% усіх побутових споживачів.
Водночас, залишається проблема із оплатою підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Наразі Нафтогаз працює із місцевими радами щодо збільшення рівня розрахунків.
"Зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв у постачання газу. А якщо збої й відбуватимуться - вони дуже швидко будуть усуватися", - запевнив Чернишов.
Він зазначив, що Група Нафтогаз планує сукупно видобути 15 млрд кубометрів газу й пройти опалювальний сезон 2024-2025 років за рахунок "блакитного палива" українського видобутку.
Як повідомлялося, до 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", сплачуватимуть за "блакитне паливо" 7,96 грн за кубометр.
Група Нафтогаз готова викупити весь обсяг газу, який українські приватні видобувники запропонують ринку в 2024 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки - Мінагрополітики
|Суд взяв аграрного міністра Сольського під варту
|Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку після підозри НАБУ
|Данія виділить Києву ще $630 млн військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін продовжив дію тарифів на електроенергію для населення лише на місяць – до 31 травня
|Рівень розрахунків населення за газ досягає 95% - Чернишов
|Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $89,6 за барель
|Аграрії засіяли 2,546 млн га ярими культурами під урожай-2024
|Фахівці з ядерної безпеки удосконалюють системи радіаційного контролю у Зоні відчуження
|Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки - Мінагрополітики
|Міністерство економіки України оцінило зростання внутрішнього валового продукту у березні на рівні 4,6% +/- 1%
Бізнес
|SpaceX досягла 300-тої успішної посадки ракети Falcon 9
|Новий чип Kirin 9010 від Huawei порівняли в продуктивності з останніми чипами Snapdragon і Dimensity
|Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу
|Mazda представила новий кросовер CX-80
|Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати
|Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу
|Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3