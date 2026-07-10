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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Україна отримає доступ до €60 млрд кредиту для закупівлі зброї

Європейський Союз готується дозволити Україні закуповувати британське озброєння коштом позики для оборонних закупівель у сумі 60 млрд євро. Про це у п'ятницю, 10 липня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів.

За їхніми словами, Євросоюз збирається укласти з урядом Великої Британії угоду, що дозволить британським оборонним компаніям брати участь у цій програмі.

Про домовленість між Євросоюзом та Британією можуть оголосити вже на початку наступного тижня під час зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

Уряд Сполученого Королівства поки не відповів на запит про коментар, а в Європейській комісії коментувати ситуацію відмовились. Головна речниця Єврокомісії Паула Пінью повідомила, що президентка Урсула фон дер Ляєн також візьме участь у зустрічі в Парижі.

Для Британії не передбачено фіксованого внеску за доступ до програми. Натомість її уряд робитиме фінансовий внесок лише тоді, коли Україна використовуватиме кредитні кошти для закупівлі військової техніки або озброєнь у британських компаній. Розмір внеску визначатиметься вартістю кожного конкретного контракту та пов'язаними з ним витратами на обслуговування кредиту.

Bloomberg зазначає, що в Брюсселі цю домовленість розглядають як крок назустріч Сполученому Королівству після того, як сторонам раніше не вдалося досягти згоди щодо приєднання його до європейського оборонного фонду SAFE (Security Action for Europe) обсягом 150 млрд євро. Тоді переговори зайшли в глухий кут через вимогу ЄС, щоб Британія сплатила внесок за доступ до програми. Головною перепоною тоді стала позиція Франції.

Переговори щодо використання Україною кредитних коштів для закупівлі британського озброєння просувалися значно швидше. За словами співрозмовників агентства, низка країн-членів, зокрема Нідерланди, активно наполягали на якнайшвидшому укладенні угоди.

Представник уряду Нідерландів також не відповів на запит про коментар.

Переговори щодо доступу Британії до SAFE тривають. Деякі країни-члени Євросоюзу побоюються, що участь британських компаній може викликати відтік інвестицій, які в іншому випадку були б спрямовані до підприємств блоку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Британія
 

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