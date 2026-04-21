Зеленський: Віткоффу і Кушнеру візит до Києва важливіший, ніж Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливий візит спецпредставника США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Україну важливий насамперед для самих представників Вашингтона.

Володимир Зеленський прокоментував можливий приїзд Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, які беруть участь у контактах між Україною, США і Росією. За його словами, цей візит більше потрібен американській стороні.

Президент підкреслив, що вважає неправильним ігнорування Києва на тлі візитів до Москви.

За його словами, такі дії виглядають як неповага, незважаючи на логістичні складнощі.

"Ми не повинні робити з приїзду Джареда і Віткоффа якусь особливу сенсацію, тому що ми з ними на зв'язку, по-перше. По-друге... Я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а їм. Чому? Тому що це, як вам сказати, не дуже шанобливо - їздити в Москву і не приїжджати до Києва. Просто це неповага", - зазначив Зеленський.

При цьому, гарант висловив думку, що готовий до зустрічі з представниками Трампа в будь-якій країні світу.

"Я розумію, у нас складніша логістика. Усі їздять. Люди ж їздять. Якщо вони не хочуть, ми будемо зустрічатися в інших країнах. Ми ж не про місце, ми про результат. Вони на зв'язку телефоном і телефоном висловлюють бажання продовжувати комунікацію і переговори", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що Україна відкрита до зустрічей у будь-якому форматі та в будь-якій країні, якщо це дасть результат.

За словами президента, наразі контакти тривають телефоном, однак ключовою проблемою залишається небажання Росії завершувати війну.
За матеріалами: РБК-Україна
