Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Віткоффу і Кушнеру візит до Києва важливіший, ніж Україні
09:11 21.04.2026 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливий візит спецпредставника США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Україну важливий насамперед для самих представників Вашингтона.
Володимир Зеленський прокоментував можливий приїзд Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, які беруть участь у контактах між Україною, США і Росією. За його словами, цей візит більше потрібен американській стороні.
Президент підкреслив, що вважає неправильним ігнорування Києва на тлі візитів до Москви.
За його словами, такі дії виглядають як неповага, незважаючи на логістичні складнощі.
"Ми не повинні робити з приїзду Джареда і Віткоффа якусь особливу сенсацію, тому що ми з ними на зв'язку, по-перше. По-друге... Я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а їм. Чому? Тому що це, як вам сказати, не дуже шанобливо - їздити в Москву і не приїжджати до Києва. Просто це неповага", - зазначив Зеленський.
При цьому, гарант висловив думку, що готовий до зустрічі з представниками Трампа в будь-якій країні світу.
"Я розумію, у нас складніша логістика. Усі їздять. Люди ж їздять. Якщо вони не хочуть, ми будемо зустрічатися в інших країнах. Ми ж не про місце, ми про результат. Вони на зв'язку телефоном і телефоном висловлюють бажання продовжувати комунікацію і переговори", - підкреслив президент.
Зеленський зазначив, що Україна відкрита до зустрічей у будь-якому форматі та в будь-якій країні, якщо це дасть результат.
За словами президента, наразі контакти тривають телефоном, однак ключовою проблемою залишається небажання Росії завершувати війну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
|FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС
|Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
