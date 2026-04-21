Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США завершили випробування бюджетної крилатої ракети для потреб України
08:31 21.04.2026 |
Повітряні сили США завершили серію інтеграційних випробувань нової недорогої крилатої ракети Rusty Dagger, яку розробили в межах програми Extended Range Attack Munition (ERAM). Пуски виконували з винищувача F-16, повідомляє The Aviationist.
Цей проєкт має особливе значення для України - саме під її потреби спочатку створювали нову зброю.
Що відомо про дешеву крилату ракету Rusty Dagger
Програму ERAM запустили з чіткою метою - дати можливість застосовувати дешеві, масові та стійкі до РЕБ крилаті ракети з літаків, зокрема українських. Ідея проста: замість обмеженої кількості дорогих ракет - велика кількість доступних ударних засобів, які можна швидко виробляти і масштабувати.
У березні 2026 року США провели серію тестів, зокрема перевірка сумісності ракети з літаком, випробування підвіски та скидання та оцінка безпеки та процедур застосування.
Кульмінацією стало реальне скидання ракети з F-16. Раніше, у січні 2026 року, відбувся і бойовий тест - із реальною бойовою частиною, яка успішно вразила ціль.
Ракета розроблена компанією Zone 5 Technologies як частина концепції "Affordable Mass" - дешевих, масових високоточних ударів.
Основні характеристики:
Хоча точні ТТХ не розкриваються, головний акцент - низька вартість і масштабованість.
США вже схвалили передачу тисяч таких ракет Україні. У бюджеті на 2026 рік передбачено закупівлю тисяч одиниць у межах ширшої програми FAMM.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак

У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
