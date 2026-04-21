США завершили випробування бюджетної крилатої ракети для потреб України

Повітряні сили США завершили серію інтеграційних випробувань нової недорогої крилатої ракети Rusty Dagger, яку розробили в межах програми Extended Range Attack Munition (ERAM). Пуски виконували з винищувача F-16, повідомляє The Aviationist.

Цей проєкт має особливе значення для України - саме під її потреби спочатку створювали нову зброю.

Що відомо про дешеву крилату ракету Rusty Dagger

Програму ERAM запустили з чіткою метою - дати можливість застосовувати дешеві, масові та стійкі до РЕБ крилаті ракети з літаків, зокрема українських. Ідея проста: замість обмеженої кількості дорогих ракет - велика кількість доступних ударних засобів, які можна швидко виробляти і масштабувати.

У березні 2026 року США провели серію тестів, зокрема перевірка сумісності ракети з літаком, випробування підвіски та скидання та оцінка безпеки та процедур застосування.

Кульмінацією стало реальне скидання ракети з F-16. Раніше, у січні 2026 року, відбувся і бойовий тест - із реальною бойовою частиною, яка успішно вразила ціль.

Ракета розроблена компанією Zone 5 Technologies як частина концепції "Affordable Mass" - дешевих, масових високоточних ударів.

Основні характеристики:

крилата ракета повітряного базування

дальній (standoff) удар - без входу в зону ППО

наведення з високою точністю

адаптована до серійного виробництва

Хоча точні ТТХ не розкриваються, головний акцент - низька вартість і масштабованість.

США вже схвалили передачу тисяч таких ракет Україні. У бюджеті на 2026 рік передбачено закупівлю тисяч одиниць у межах ширшої програми FAMM.