НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США завершили випробування бюджетної крилатої ракети для потреб України

Повітряні сили США завершили серію інтеграційних випробувань нової недорогої крилатої ракети Rusty Dagger, яку розробили в межах програми Extended Range Attack Munition (ERAM). Пуски виконували з винищувача F-16, повідомляє The Aviationist.

Цей проєкт має особливе значення для України - саме під її потреби спочатку створювали нову зброю.

Що відомо про дешеву крилату ракету Rusty Dagger

Програму ERAM запустили з чіткою метою - дати можливість застосовувати дешеві, масові та стійкі до РЕБ крилаті ракети з літаків, зокрема українських. Ідея проста: замість обмеженої кількості дорогих ракет - велика кількість доступних ударних засобів, які можна швидко виробляти і масштабувати.


У березні 2026 року США провели серію тестів, зокрема перевірка сумісності ракети з літаком, випробування підвіски та скидання та оцінка безпеки та процедур застосування.

Кульмінацією стало реальне скидання ракети з F-16. Раніше, у січні 2026 року, відбувся і бойовий тест - із реальною бойовою частиною, яка успішно вразила ціль.

Ракета розроблена компанією Zone 5 Technologies як частина концепції "Affordable Mass" - дешевих, масових високоточних ударів.

Основні характеристики:

  • крилата ракета повітряного базування
  • дальній (standoff) удар - без входу в зону ППО
  • наведення з високою точністю
  • адаптована до серійного виробництва

    • Хоча точні ТТХ не розкриваються, головний акцент - низька вартість і масштабованість.

    США вже схвалили передачу тисяч таких ракет Україні. У бюджеті на 2026 рік передбачено закупівлю тисяч одиниць у межах ширшої програми FAMM.

    За матеріалами: speka.ua
    Ключові теги: США
     

    Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак