За даними Financial Times, Трамп розглядав припинення військової допомоги Україні у разі бездіяльності Європи щодо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп погрожував припинити постачання зброї для України через програму PURL, щоб змусити європейських союзників приєднатися до "коаліції добровольців" із метою розблокування Ормузької протоки.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

Погрози Трампа

Минулого місяця президент США вимагав від військово-морських сил НАТО допомогти йому відкрити Ормузьку протоку, але отримав відмову від європейських столиць, які заявили, що це неможливо, поки триває конфлікт, а дехто також зазначив, що це "не наша війна".

Троє чиновників, обізнаних з ходом обговорень, повідомили, що Трамп у відповідь пригрозив припинити постачання за програмою PURL - ініціативи НАТО з закупівлі зброї для України, що фінансується європейськими країнами.

Реакція НАТО

У результаті, за наполяганням генерального секретаря НАТО Марка Рютте, група країн, включаючи ключових членів альянсу — Францію, Німеччину та Велику Британію, — 19 березня опублікувала поспішно узгоджену заяву, в якій йшлося: "Ми висловлюємо готовність долучитися до відповідних зусиль для забезпечення безпечного проходу через протоку [Ормузьку]".

Один із чиновників, ознайомлений з ходом обговорень, сказав:

"Саме Рютте наполягав на спільній заяві, оскільки Трамп погрожував вийти з PURL і взагалі відмовитися від допомоги Україні. Заяву було швидко складено, а інші країни приєдналися до неї згодом, оскільки не вистачило часу, щоб одразу запросити всіх до підписання".

За словами двох чиновників, за два дні до оприлюднення заяви Рютте брав участь у численних телефонних розмовах із Трампом та держсекретарем США Марко Рубіо.





Ще один чиновник зазначив, що під час телефонної розмови з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії Рютте пояснив, що Трамп був "досить розлючений" через відмову європейців допомогти захистити Ормузьку протоку.

Британські чиновники наполягали, що Велика Британія та США обговорювали на "військовому рівні" варіанти забезпечення безпеки протоки до 19 березня, але не заперечували, що Вашингтон погрожував відкликати підтримку України, якщо країни НАТО не активізують свої дії.

Заступниця пресcекретаря Білого дому Анна Келлі сказала:

"Президент Трамп чітко висловив своє розчарування щодо НАТО та інших союзників, і, як підкреслив президент, "Сполучені Штати це запам’ятають".