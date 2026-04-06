- 06.04.26
- 05:18
За даними Financial Times, Трамп розглядав припинення військової допомоги Україні у разі бездіяльності Європи щодо Ормузької протоки
08:01 02.04.2026 |
Президент США Дональд Трамп погрожував припинити постачання зброї для України через програму PURL, щоб змусити європейських союзників приєднатися до "коаліції добровольців" із метою розблокування Ормузької протоки.
Про це пише видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.
Погрози Трампа
Минулого місяця президент США вимагав від військово-морських сил НАТО допомогти йому відкрити Ормузьку протоку, але отримав відмову від європейських столиць, які заявили, що це неможливо, поки триває конфлікт, а дехто також зазначив, що це "не наша війна".
Реакція НАТО
У результаті, за наполяганням генерального секретаря НАТО Марка Рютте, група країн, включаючи ключових членів альянсу — Францію, Німеччину та Велику Британію, — 19 березня опублікувала поспішно узгоджену заяву, в якій йшлося: "Ми висловлюємо готовність долучитися до відповідних зусиль для забезпечення безпечного проходу через протоку [Ормузьку]".
Один із чиновників, ознайомлений з ходом обговорень, сказав:
"Саме Рютте наполягав на спільній заяві, оскільки Трамп погрожував вийти з PURL і взагалі відмовитися від допомоги Україні. Заяву було швидко складено, а інші країни приєдналися до неї згодом, оскільки не вистачило часу, щоб одразу запросити всіх до підписання".
За словами двох чиновників, за два дні до оприлюднення заяви Рютте брав участь у численних телефонних розмовах із Трампом та держсекретарем США Марко Рубіо.
Ще один чиновник зазначив, що під час телефонної розмови з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії Рютте пояснив, що Трамп був "досить розлючений" через відмову європейців допомогти захистити Ормузьку протоку.
Британські чиновники наполягали, що Велика Британія та США обговорювали на "військовому рівні" варіанти забезпечення безпеки протоки до 19 березня, але не заперечували, що Вашингтон погрожував відкликати підтримку України, якщо країни НАТО не активізують свої дії.
Заступниця пресcекретаря Білого дому Анна Келлі сказала:
"Президент Трамп чітко висловив своє розчарування щодо НАТО та інших союзників, і, як підкреслив президент, "Сполучені Штати це запам’ятають".
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
|Антикорупційний суд затвердив угоду у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі
|Меркель про Мінські угоди: у 2015-му вони зупинили сценарій повного захоплення України
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Парламент Молдови ухвалив остаточне рішення про вихід країни з СНД
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції