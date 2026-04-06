Трамп: США можуть вийти з НАТО, це питання серйозно розглядається

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість виходу Штатів з НАТО. Це через те, що Альянс не приєднався до операції США проти Ірану.

Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди знав, що вони (НАТО. - Ред.) - паперовий тигр, і Путін, до речі, теж це знає", - сказав лідер США.

Трамп нагадав, що допомагав НАТО, зокрема у війні з Україною.

"Ми допомагали їм без вагань, зокрема й Україні. Україна не була нашою проблемою. Це було випробуванням, і ми були поруч із ними, і завжди були б поруч із ними. А вони не були поруч із нами", - пояснив він.

"Джерела, близькі до президента, повідомили, що він також розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини - крок, який він розглядав з моменту повернення на посаду минулого року", - пише видання.