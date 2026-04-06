Фінансові новини
06.04.26
05:31
Трамп: США можуть вийти з НАТО, це питання серйозно розглядається
13:32 01.04.2026 |
Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість виходу Штатів з НАТО. Це через те, що Альянс не приєднався до операції США проти Ірану.
Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
"Я завжди знав, що вони (НАТО. - Ред.) - паперовий тигр, і Путін, до речі, теж це знає", - сказав лідер США.
Трамп нагадав, що допомагав НАТО, зокрема у війні з Україною.
"Ми допомагали їм без вагань, зокрема й Україні. Україна не була нашою проблемою. Це було випробуванням, і ми були поруч із ними, і завжди були б поруч із ними. А вони не були поруч із нами", - пояснив він.
"Джерела, близькі до президента, повідомили, що він також розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини - крок, який він розглядав з моменту повернення на посаду минулого року", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/n3608280
Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
