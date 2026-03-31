Новий партнер PURL: Болгарія приєднується до ініціативи

Уряд Болгарії оголосив про наміри приєднатися до програми PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Болгарії доєднатися до програми із закупівлі озброєння для потреб української армії.

Він також відзначив, що країни нарощують діалог щодо співробітництва в рамках "коаліції рішучих" та ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Міністр додав, що Болгарія надала Україні 16 пакетів оборонної допомоги.

"Я вдячний Уряду Болгарії та болгарському народу за підтримку України. Цінуємо готовність Болгарії розвивати співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій", - зазначив глава МЗС.